Dilma receberá premiê britânico e presidente do Egito neste mês

Dilma deverá receber no dia 20, em Brasília, o presidente eleito do México, Enrique Peña Nieto, que fará um giro pela região antes de sua posse, em 1o de dezembro, informou a assessoria de imprensa da Presidência da República.

A visita deverá se restringir ao Palácio do Planalto, já que Peña Nieto ainda não foi empossado.

No dia 23, Dilma embarcará para Nova York, onde participará da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). A presidente discursará no dia 25, na segunda vez em que participa do encontro anual da entidade.

A agenda oficial nos Estados Unidos ainda está sendo finalizada, segundo a Presidência. No ano passado, a presidente teve uma agenda intensa, com diversos encontros bilaterais. O retorno está previsto para o dia 25.

Já no dia 27, Dilma receberá Cameron, no Palácio do Planalto e, no dia seguinte, será a vez do presidente do Egito, que se encontrará com Dilma no palácio presidencial e será recebido também no Itamaraty.

Há ainda expectativa sobre a participação de Dilma na Cúpula América do Sul-Países Árabes (Aspa), que será realizada entre os dias 1o e 2 de outubro em Lima, no Peru.

(Reportagem de Hugo Bachega)