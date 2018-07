Dilma reitera que caminho da sustentabilidade é o melhor

"O Brasil vai aproveitar a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, para reafirmar que o desenvolvimento deve ser sempre sustentável - deve combinar crescimento econômico, inclusão social e proteção ambiental", afirmou a presidente, em resposta à pergunta de uma professora aposentada sobre a defesa do País na conferência.

Dilma destacou que, na última década, o PIB brasileiro cresceu mais de 40% e que 40 milhões de brasileiros chegaram à classe média - duas conquistas que, segundo a presidente, ocorreram sem desrespeito ao meio ambiente.

"O desmatamento na região Amazônica caiu 77% e hoje, mais de 80% da vegetação original da região permanece intacta, um exemplo para o mundo. Estas conquistas nos dão a base para defender, na Rio+20, que o caminho da sustentabilidade é o melhor que podemos adotar para as atuais gerações e também em benefício de nossos descendentes. O modelo do Brasil não é o único, mas demonstra que, com vontade política, o desenvolvimento sustentável é possível", disse Dilma.