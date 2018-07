Dilma ressuscita o 'espetáculo do crescimento'

Para isso, a pré-candidata à sucessão de Lula pelo PT aposta em indicadores econômicos sólidos.

"Eu acho que o programa Minha Casa Minha Vida é uma pré-estreia do que vai ser --como o presidente uma vez disse e foi ironizado: o espetáculo do crescimento. É mais que uma promessa é um compromisso", disse a ministra durante discurso na posse da nova diretoria do Secovi, sindicato da habitação, em São Paulo.

O programa Minha Casa, Minha Vida, lançado pelo governo este ano, prevê a construção de 1 milhão de moradias no país.

A ministra afirmou que sua previsão não é um "jogo de otimismo", assim como quando o governo estimou que o Brasil seria um dos últimos países a entrar na crise financeira internacional e um dos primeiros a sair, como, segundo ela, se efetivou.

Dilma apontou ainda os fundamentos que considera sólidos para a concretização de sua previsão de crescimento da economia, entre eles os 219 bilhões de dólares em reservas internacionais, os índices sociais que apontam inclusão e as taxas de recuperação da indústria.

Ela citou ainda o recebimento pelo Brasil nesta semana do grau de investimento pela agência de classificação de risco Moody's.

"Todos os indicadores apontam para um crescimento econômico substantivo, como vinha ocorrendo em 2008", afirmou, mencionando a interrupção dessa escalada de alta com a crise econômica mundial a partir de setembro do ano passado.

A ministra anunciou para o setor de habitação que a Caixa Econômica Federal terá uma linha de 38 bilhões de reais em financiamento para compra de imóveis novos e usados e materiais de construção.

O valor representa um crescimento de cerca de 65 por cento em relação ao reservado para este fim pela Caixa em 2008, de aproximadamente 23 bilhões de reais.

Em mais uma previsão anunciada no evento, Dilma disse que o déficit habitacional estimado em 8 milhões de moradias poderá ser solucionado em 15 anos. "É factível", estimou.

SUCESSÃO

Apesar de afirmar que não poderia assumir a candidatura enquanto o PT não a formalizasse, Dilma previu vitória da opção governista nas eleições presidenciais do ano que vem.

"A pesquisa é retrato do momento, acredito que vamos conseguir fazer o sucessor do presidente Lula. Essa é a expectativa de todo o governo", declarou, depois de seu nome registrar queda na intenção de voto em pesquisa Ibope divulgada nesta semana.

Quanto à esperada aliança com o PMDB, a ministra se mostrou otimista ao afirmar que as lideranças da sigla "não escondem o apoio ao governo Lula e também não escondem o apoio à sucessão do presidente Lula".

Presente a um dos eventos a que a ministra participou, o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), provável adversário de Dilma na sucessão presidencial, também evitou assumir a candidatura. Como Dilma, ele registrou queda no Ibope, mas ainda se mantém na liderança.

"Eu não vou antecipar (a campanha), para mim é ano que vem. Não analiso nunca pesquisa, mas para mim é motivo de satisfação que, não estando presente na política nacional, ter uma avaliação tão boa por parte da população brasileira", declarou.

Dilma informou que realizará exames no Hospital Sírio-Libanês nesta quinta-feira relacionados ao câncer linfático que vem combatendo desde março. Ela não assegurou se fará algum anúncio sobre a doença porque ainda deverá se submeter a novos exames na próxima semana.

(Reportagem de Carmen Munari)