Dilma reúne conselho político na quarta-feira

A informação é do líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP).

Apesar de a pauta do encontro não estar definida, temas espinhosos para o governo podem ser debatidos. É o caso do corte das emendas parlamentares e a suspensão da quitação dos restos a pagar que afetam algumas obras financiadas por emendas dos deputados e senadores de anos anteriores.

Vaccarezza espera que esses temas não tomem conta da reunião com a presidente, mas admite que no caso dos restos a pagar há uma insatisfação com a possibilidade de haver interrupção de obras.

"Existe um problema real de restos a pagar que será bem administrado pelo governo. Tem alguns casos em que a obra já começou e não pode parar, tem casos de máquinas que foram compradas e precisa pagar a outra parte. O governo está levantando caso por caso", disse nesta quinta-feira em entrevista coletiva.

Outro ponto que pode entrar na pauta da reunião é a distribuição de cargos no segundo escalão do governo. A pressão sobre Dilma por essas nomeações arrefeceu nas últimas semanas, mas o Conselho Político é um fórum adequado para discutir a divisão do governo com os aliados.

Nessa reunião, os aliados também podem debater pontos da reforma política, que está em discussão em comissões especiais na Câmara e no Senado.

"Se a presidente tratar do tema da reforma política pode entrar em discussão (na reunião do Conselho Político), mas tem muita divisão na base em relação a essa assunto", comentou o líder do governo.

No Senado, as discussões estão mais adiantadas e a previsão é que em 45 dias os debates resultem numa proposta final. Na Câmara, os deputados ainda estão no início dos debates e a previsão é que a comissão especial só encerre os trabalhos daqui a seis meses.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)