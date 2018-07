Dilma reunirá equipe no sábado para discutir portos--fontes

A reunião deve ocorrer no Palácio do Planalto pela manhã com um grupo técnico, que deve incluir representantes da Casa Civil, da Advocacia-Geral da União e da Secretaria de Portos, disseram as fontes, sob condição de anonimato.

A expectativa é que o governo anuncie ainda este mês um pacote que prevê investimentos em portos e também em aeroportos, após ação semelhante para ferrovias e rodovias.

O raro encontro de Dilma num sábado ocorre devido à agenda intensa da presidente na próxima semana. Ela participará de evento em São Paulo na quarta-feira e, no dia seguinte, embarcará para a Espanha, onde participará da 23a Cúpula Iberoamericana e realizará visita oficial a Madri.

Em agosto, o governo lançou a primeira etapa de um programa de concessões para atacar os problemas de infraestrutura do país, com previsão de investimentos totais em ferrovias e rodovias de 133 bilhões de reais durante 25 anos.

A expectativa inicial era de que o plano para portos e aeroportos fosse anunciado em setembro.

(Por Hugo Bachega e Jeferson Ribeiro; Edição de Cesar Bianconi e Raquel Stenzel)