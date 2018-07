O outro veto, segundo informações do Planalto, é burocrático e atendeu a um pedido do Ministério do Planejamento, mas não tem impacto político.

O texto do Estatuto mantém a meia-entrada para estudante e jovens de baixa renda até o total de 40% dos ingressos disponíveis para o evento. A cerimônia de sanção do Estatuto acontece neste momento no Palácio do Planalto.