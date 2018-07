Dilma sanciona LDO de 2014 com 13 vetos, mas mantém Orçamento Impositivo A presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2014 aprovada recentemente pelo Congresso Nacional, segundo edição extra do Diário Oficial da União, com 13 vetos, mas manteve o chamado Orçamento Impositivo.