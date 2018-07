Dilma sanciona Lei do Ato Médico A presidente Dilma Rousseff sancionou nesta quinta-feira, 11, com vetos, a lei que disciplina o exercício da medicina no País. Também conhecida como "Lei do Ato Médico, a norma determina que são privativas do médico atividades como indicação e execução da intervenção cirúrgica, execução de sedação profunda, e a indicação da execução e execução de procedimentos invasivos, como biópsias e endoscopias, por exemplo. Com os vetos presidenciais, no entanto, outros profissionais poderão formular diagnóstico e respectiva prescrição terapêutica, indicar o uso de órteses e próteses e prescrever órteses e próteses oftalmológicas.