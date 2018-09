Dilma sanciona lei que regulamenta TV paga

O PL-116 havia sido aprovado pelo Senado em agosto e estava apenas pendente de aprovação presidencial.

O projeto esteve em discussão no Congresso por anos e regula, principalmente, a entrada de concessionárias de telefonia no segmento de TV por assinatura e a participação de estrangeiros no capital de empresas de distribuição de conteúdo.

O PL-116 deve trazer mudanças para todo o setor de telecomunicações e originar investimentos bilionários nos próximos anos para aumentar a qualidade das redes e até triplicar a base de assinantes de TV paga.

(Por Sérgio Spagnuolo)