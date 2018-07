Dilma sanciona programa de qualificação Principal aposta do governo federal para a educação, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) foi sancionado ontem pela presidente Dilma Rousseff. O objetivo do programa é que 8 milhões de pessoas se qualifiquem para o mercado de trabalho - um dos focos são os alunos do ensino médio público. / RAFAEL MORAES MOURA