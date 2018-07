Dilma se desculpa por infração de trânsito A presidente Dilma Rousseff pediu desculpas por ter levado o neto de três anos no colo no banco de trás de um veículo, em mensagens postadas no Twitter no fim da noite desta sexta-feira (20). A infração, considerada "gravíssima" pelo Código de Trânsito Brasileiro, ocorreu na zona sul de Porto Alegre, foi flagrada por um fotógrafo do jornal Zero Hora e provocou críticas nas redes sociais.