Dilma se diz disposta a retomar relação com Paraguai em telefonema a presidente eleito

Dilma, segundo nota divulgada pelo Palácio do Planalto, "ressaltou a disposição para recompor as relações bilaterais e do Paraguai com o Mercosul".

A presidente ligou na tarde desta segunda para Cartes, eleito no domingo, e conversou com ele durante cerca de 5 minutos.

O Paraguai foi suspenso do Mercosul no ano passado após um rápido processo político que destituiu o ex-presidente Fernando Lugo, acusado de mau desempenho no cargo.

Argentina, Brasil e Uruguai, países que à época formavam o Mercosul, repudiaram a medida, retiraram seus chanceleres e suspenderam politicamente o país do bloco.

Cartes, do Partido Colorado, agradeceu o telefonema e disse estar pronto para trabalhar pela normalização das relações do Paraguai com o Brasil e com os países da região, informou a nota.

O presidente eleito também manifestou interesse em conhecer melhor a experiência brasileira de combate à fome e `a pobreza.

(Por Leonardo Goy)