Dilma se encontra com Lula em São Paulo

A agenda da presidente não constava o encontro, que foi anunciado pelo Instituto Cidadania, idealizado por Lula, que divulgou fotos da reunião.

Nas imagens, ambos aparecem sorridentes, e Lula usa um chapéu, acessório que se tornou habitual desde que ele optou por raspar o cabelo e a barba, antecipando-se aos efeitos colaterais da quimioterapia.

Lula, de 66 anos, teve diagnosticado um câncer na laringe, apontado pelos médicos como de agressividade média, no final de outubro, e já se submeteu a duas sessões de quimioterapia.

Se tudo correr como planejado pelos médicos, o ex-presidente deve passar ainda por sessões de radioterapia no início de 2012, e a expectativa é de que o tratamento esteja concluído em fevereiro do ano que vem. Os médicos avaliam que as chances de cura são altas.