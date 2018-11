Dilma: se não reduzir a pobreza, terei fracassad em minha missão

Dilma participou da comemoração de Natal de catadores de lixo e moradores de rua, em São Paulo, evento tradicional do qual o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva compareceu desde 2003.

"Eu juro para vocês que eu farei o possível e o impossível para que nesse país, as populações que até então foram marginalizadas, estejam de fato, a partir do final do meu governo, cada vez mais populações com direitos, com oportunidades e, sobretudo, com alta autoestima", disse Dilma em seu discurso, que teve várias referências a Lula.

"O meu compromisso com vocês é o compromisso do meu governo com o Brasil. Se eu fracassar nesse compromisso, eu terei fracassado na minha missão."

Dilma usou o slogan do governo, "País rico é país sem pobreza", para validar seu compromisso com a redução da miséria.

No ano passado, quando esteve no evento na condição de presidente eleita, Dilma se comprometeu a participar da festa em todos os anos de seu mandato.

O ex-presidente Lula, que se submete a tratamento de quimioterapia contra um câncer na laringe, não compareceu ao evento deste ano, mas Dilma mandou um recado dele aos catadores.

"Ele, sem sombra de dúvida, está hoje mandando para vocês um imenso abraço. Ele gostaria de estar aqui com cada um de vocês, não está, mas estará no ano que vem, eu garanto a vocês", disse ela.

Na celebração, estiveram presentes vários ministros, entre eles o da Educação, Fernando Haddad, pré-candidato do PT à prefeitura de São Paulo.

(Reportagem de Eduardo Simões)