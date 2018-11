Dilma se reúne com Lupi e decide manter ministro no cargo

Lupi reuniu-se com Dilma nesta manhã no Palácio do Planalto. De acordo com a Presidência da República, Dilma pedirá à comissão um ofício com os elementos que embasaram a sugestão de exoneração.

Lupi também pedirá uma reconsideração da decisão da comissão.

O Ministério do Trabalho foi alvo de denúncias de suposto esquema de cobrança de propina de organizações não-governamentais (ONGs) conveniadas com a pasta, num esquema que serviria para abastecer o caixa do PDT, partido de Lupi.

O ministro também foi acusado de ter pego "carona" em avião providenciado por um empresário e dirigente de uma ONG, que meses depois assinou convênios com o ministério.

Desde junho, seis ministros de Dilma já deixaram o governo, cinco deles em meio a denúncias de irregularidades - Antonio Palocci (Casa Civil), Alfredo Nascimento (Transportes), Wagner Rossi (Agricultura), Pedro Novais (Turismo) e Orlando Silva (Esporte).

(Reportagem de Hugo Bachega)