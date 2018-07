Dilma se reúne com Sarney e Renan e analisa sucessão no Senado--fontes A sucessão na presidência do Senado foi discutida pela presidente Dilma Rousseff nesta quarta-feira com os dois principais protagonistas do PMDB, o atual presidente da Casa, José Sarney (AP), e seu provável sucessor, senador Renan Calheiros (AL), disse à Reuters nesta quarta-feira uma fonte do governo.