Dilma se reunirá com líderes de China, França e Turquia na Rio+20

Dilma está no México onde participa da cúpula do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, e retornará ao Brasil na noite de terça-feira.

Durante a Rio+20, Dilma terá de oito a dez encontros privados, disseram as fontes, que falaram sob condição de anonimato já que a agenda da presidente ainda está sendo fechada.

Entre os nomes confirmados, estão o presidente da França, François Hollande, e os primeiros-ministros da China, Wen Jiabao; e da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.

O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, pediu encontro com Dilma, mas seu nome não foi confirmado na lista dos que se reunirão com a presidente.

Chefes de Estado e governo de 94 países estarão no Rio de Janeiro para a cúpula de alto nível da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável que começa no dia 20.

(Reportagem de Hugo Bachega)