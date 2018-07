Dilma se solidariza com admiradores de D.Eugenio Em nota, a presidente Dilma Rousseff lamentou nesta terça-feira a morte do cardeal Dom Eugenio de Araújo Sales, comunicando pesar e "solidariedade ao povo do Rio de Janeiro e a todos os admiradores". D. Eugenio morreu na noite de terça-feira, aos 91 anos, no Rio de Janeiro. Ele teria sofrido um enfarte.