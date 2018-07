Dilma sobe 4 pontos e vai a 38%, Aécio oscila 1 ponto para cima a 20%, diz Datafolha

O desempenho de Dilma pode estar ligado a uma melhora no humor da população com a Copa do Mundo, também detectada pelo Datafolha.

Em terceiro lugar, Eduardo Campos, candidato do PSB, passou para 9 por cento, ante os 7 por cento de junho, variando exatamente os 2 pontos percentuais da margem de erro da pesquisa. O pastor Everaldo (PSC), que aparecia em empate técnico com Campos no mês passado, manteve 4 por cento.

Os demais presidenciáveis que pontuaram somaram, ao todo, 5 por cento das intenções de voto, aumentando as chances de um segundo turno, que muitos já consideram inevitável.

A soma de pessoas que disseram planejar votar em branco ou anular o voto ou se mostraram indecisas caiu para 24 por cento, ante os 30 por cento de junho.

A melhora de Dilma e as oscilações de Aécio e Campos no Datafolha, no entanto, praticamente repetem os números mostrados por pesquisa Ibope há duas semanas, quando a petista tinha 39 por cento, o tucano 21 por cento e o socialista 10 por cento.

O Datafolha ouviu 2.857 pessoas entre terça e quarta-feira, em 177 municípios do país.

(Por Alexandre Caverni)