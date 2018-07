Dilma sobe 7 pontos e empata com Serra, diz Datafolha

Na pesquisa anterior da Datafolha, divulgada em 17 de abril, Serra tinha 42 por cento das preferências, contra 30 por cento de Dilma, no cenário sem a candidatura de Ciro Gomes, do PSB, que no final do mês passado decidiu não lançar candidato. Com Ciro, Serra tinha 38 por cento, contra 28 por cento de Dilma.

O levantamento divulgado na edição deste sábado do jornal Folha de S.Paulo, apontou também que Marina Silva (PV) manteve os mesmos 12 por cento de intenção de voto da última pesquisa. Os votos em branco e nulo ou nenhum somam 5 por cento, enquanto os indecisos chegam a 9 por cento.

Na simulação de segundo turno, a pesquisa aponta empate técnico, em que Dilma tem 46 por cento das intenções, contra 45 por cento de. O levantamento do Datafolha ouviu 2.660 eleitores entre os dias 20 e 21 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Os números do Datafolha confirmam o que fora mostrado em pesquisa divulgada na última segunda-feira por outro instituto de pesquisa, o Sensus, o qual mostrou que Dilma e Serra estavam tecnicamente empatados, sendo o tucano com 37,8 por cento das intenções de voto e Dilma com 37 por cento. Marina tinha 8 por cento da preferência dos entrevistados.

(Texto de Aluísio Alves)