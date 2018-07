Dilma sobe a 40% e Aécio consolida 2º lugar com 20%, mostra Ibope

Dilma subiu para 40 por cento das intenções de voto, ante 37 por cento na sondagem anterior do Ibope, em abril. O senador tucano subiu para 20 por cento, de 14 por cento, e o ex-governador de Pernambuco avançou para 11 por cento, de 6 por cento.

A pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 19, de modo que pegou os efeitos do programa do PT na TV noite de quinta-feira passada. Mais distante, o levantamento também capta alguns efeitos do programa do PSDB na TV em 17 de abril, exibido depois do Ibope anterior.

A sondagem foi divulgada pela canal GloboNews e pelos sites G1 e do jornal O Estado de S.Paulo.

Segundo dados divulgados no site do Estadão, a rejeição a Dilma entre o eleitorado se manteve estável em 33 por cento, mas caiu para Aécio, a 20 por cento (ante 25 por cento), e para Campos, a 13 por cento (ante 21 por cento), uma boa notícia para os oposicionistas.

Também aparecem na pesquisa com intenções de voto, segundo o site G1, o pastor Everaldo (PSC), com 3 por cento, e Eduardo Jorge (PV) e José Maria (PSTU), com 1 por cento cada. Os que responderam que pretendem votar em branco e nulo somaram 14 por cento e os que não sabem e não responderam foram 10 por cento.

Foram ouvidos 2002 eleitores e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

(Por Alexandre Caverni)