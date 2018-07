Dilma sobrevoa áreas atingidas por enchentes no Paraná A presidente Dilma Rousseff sobrevoou no início da tarde desta terça-feira áreas atingidas por enchentes no Paraná. De acordo com informações publicadas no Twitter do Blog do Planalto, após o voo, Dilma seguiu para a Câmara Municipal de União da Vitória (PR), onde participou de reunião de trabalho. Na agenda oficial da presidente, a previsão era de chegada a Brasília às 16h20. De manhã, Dilma recebeu em Brasília o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.