Dilma sobrevoa áreas inundadas no Espírito Santo A presidente Dilma Rousseff chegou a Vitória (ES) às 9h50 e fez um voo de helicóptero na região metropolitana da cidade para verificar os problemas provocados pelas enchentes no Espírito Santo. No voo, a presidente estava acompanhada de autoridades, entre elas o ministro da Defesa, Celso Amorim, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira, e o secretário nacional de Defesa Civil, Adriano Pereira.