Dilma tem 40,5% dos votos válidos e Aécio tem 34,9% após 84% da apuração do TSE A presidente Dilma Rousseff (PT), que tenta a reeleição, apareceu com 40,50 por cento dos votos válidos após 84,27 por cento da apuração da eleição deste domingo, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).