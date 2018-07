Dilma tem 40% da preferência do eleitorado, contra 16% de Aécio e 8% de Campos, diz Vox Populi/Carta Capital

A petista tem 40 por cento das intenções de voto, seguida do pré-candidato do PSDB, senador Aécio Neves (MG), com 16 por cento, e do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos, que obteve 8 por cento.

Aécio também caiu um ponto percentual em relação a fevereiro, quando tinha 17 por cento. Campos, no entanto, conseguiu avançar em relação aos 6 por cento que obteve na pesquisa anterior.

A pesquisa, divulgada no site da revista Carta Capital, foi realizada entre os dias 6 e 8 de abril e ouviu 2.200 eleitores em 161 municípios. A margem de erro é de 2,1 pontos percentuais.