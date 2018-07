Dilma tem dia dedicado à recepção do papa Francisco A presidente Dilma Rousseff cancelou dois encontros marcados para esta segunda-feira, 22, com o diretor-presidente da Vale, Murilo Ferreira, e o presidente dos conselhos de administração do grupo Pão de Açúcar e da BRF, Abílio Diniz. As reuniões chegaram a estar previstas na agenda oficial de Dilma, para as 10h e 11h, respectivamente. Mas, segundo a assessoria do Planalto, no sábado, 20, foi alterada a agenda da presidente para esta segunda-feira.