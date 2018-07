Dilma tenta acalmar base e exalta importância de coalizão

O discurso de Dilma vem em meio a mais um episódio de tensão entre o Planalto e a base aliada no Congresso, depois que deputados do PMDB elaboraram um manifesto em que expressam preocupação com uma suposta pretensão de hegemonia do PT, que usaria a eleição municipal deste ano para tomar espaço dos peemedebistas nos municípios.

"A constituição de alianças políticas é essencial para que o Brasil seja administrado, governado, de forma democrática e ao mesmo tempo que o governo represente os interesses da nação", afirmou a presidente na cerimônia de posse de Crivella.

A presidente afirmou ainda que o fato de ter a obrigação de governar para todos e se apoiar numa coalizão de partidos não é "contraditório".

"Só é contraditório para aqueles que não percebem que é possível e é necessário quando se chega ao governo eleito pelo voto popular falar para todos os brasileiros e para todas as brasileiras, mesmo que você se apoie numa coalizão e numa aliança", afirmou.

