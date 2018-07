Dilma tentou evitar anistia A presidente Dilma Rousseff publicou no dia 28 do mês passado 12 vetos ao texto da Câmara que tinha sido aprovado no final do mês após longa negociação. A matéria vem tramitando no Congresso desde 2009. O projeto nascido na Câmara foi acusado de ter sido feito sem levar em conta evidências científicas sobre a importância da proteção florestal. E desagradava a presidência por permitir ampla anistia aos desmatadores.