Dilma terá o maior tempo no horário eleitoral, seguida por Serra

O início das transmissões será na próxima terça-feira, dia 17.

Dos 25 minutos disponibilizados aos nove candidatos que pleiteiam o posto, a coligação de Dilma terá direito a 10 minutos, 38 segundos e 54 centésimos em cada uma das propagandas eleitorais em rádio e TV.

A de Serra contará com 7 minutos, 18 segundos e 54 centésimos. Já Marina Silva (PV), sem partidos coligados, ficou com 1 minuto, 23 segundos e 22 centésimos.

O PSOL, de Plínio de Arruda Sampaio, contará com 1 minuto, 1 segundo e 94 centésimos. Os demais candidatos --Rui Costa Pimenta (PCO), José Maria de Almeida (PSTU), José Maria Eymael (PSDC), Levy Fidelix (PRTB) e Ivan Pinheiro (PCB)-- terão 55 segundos e 56 centésimos cada um.

Os programas com os presidenciáveis serão veiculados todas as terças, quintas e sábados, às 7h e 12h no rádio e às 13h e 20h30 na televisão. No primeiro turno, os programas serão exibidos até o dia 30 de setembro.

A propaganda gratuita também terá mais seis minutos diários, divididos em inserções durante a programação. Serão de, no máximo, 60 segundos cada. Elas serão distribuídas diariamente ao longo da programação das emissoras, entre 8h e 24h.

Nessa modalidade, a coligação de Dilma Rousseff terá direito a 2 minutos e 33 segundos de aparições diárias. Já a chapa de José Serra contará com 1 minuto e 45 segundos, enquanto Marina Silva vai aparecer por 19 segundos.

O primeiro dia de propaganda eleitoral será aberto com o programa de José Serra. Em seguida, será a vez de Plínio de Arruda Sampaio, Rui Costa Pimenta, José Maria de Almeida, Dilma Rousseff, José Maria Eymael, Levi Fidelix, Marina Silva e Ivan Pinheiro. Diariamente haverá um rodízio entre as campanhas.

(Reportagem de Fernando Cassaro)