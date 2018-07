Dilma trabalha para fechar pacote de portos e aeroportos--Ideli

A ministra explicou, acompanhada do secretário de Fomento de Ações de Transportes, Daniel Sigelmann, a deputados da bancada nordestina na Câmara os detalhes de medida provisória que, entre outras ações, cria a Empresa de Planejamento e Logística (EPL), que irá gerenciar e acompanhar as ações e projetos do pacote lançado na semana passada.

"A presidenta está terminando a parte também de aeroportos, portos, que tem uma interligação. O pessoal de ferrovia e rodovia, todo esse plano de investimento em logística tem uma intermodalidade muito forte", disse Ideli à bancada nordestina.

De acordo a ministra, o ministro dos Transportes, Paulo Sergio Passos, e o escolhido para presidir a EPL, Bernardo Figueiredo, estão reunidos com a presidente e devem discutir o tema até o início da noite.

Figueiredo, Passos e Ideli passaram a manhã reunidos com líderes da base justamente para explicar os termos técnicos da Medida Provisória e do pacote de infraestrutura.

Ideli afirmou que pretende esclarecer a medida e o plano, e se reunir com as bancadas regionais. Na quarta-feira, a ministra deve se reunir com deputados da Região Sul.

Durante a reunião desta manhã, comentou Ideli, Figueiredo teria dito aos parlamentares que há possibilidade de ajustes na medida após os encontros com as bancadas.

"O próprio Bernardo Figueiredo disse que tem alguns ajustes possíveis ainda de poderem ser feitos", afirmou a ministra, acrescentando que os envolvidos estão à disposição para esclarecer o tema.

(Por Maria Carolina Marcello)