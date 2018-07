Dilma vai a São Bernardo do Campo comemorar aniversário de Lula A presidente Dilma Rousseff participará nesta sexta-feira em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, de uma festa em comemoração aos 67 anos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse a ministra-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Helena Chagas.