Dilma vai liberar recursos para mercado de Porto Alegre

Em reunião com os permissionários do Mercado Público, neste domingo, Fortunati anunciou medidas de ajuda a empresários e trabalhadores, além de medidas para a reconstrução do prédio, segundo informações da Prefeitura.

"Vou conversar pessoalmente com a presidenta Dilma Rousseff para buscar recursos do PAC Cidades Históricas, que contempla 50 cidades do país, no qual Porto Alegre já está inserida. Também vamos remanejar recursos já previstos para Porto Alegre, para começar a recuperação do prédio. Não podemos parar. Vamos manter o Mercado Público vivo", disse Fortunati em declarações reproduzidas pelo site da Prefeitura.

Fortunati informou que existem R$ 5 milhões disponíveis do Fundo do Mercado Público que podem ser utilizados de maneira emergencial. O seguro contra incêndio feito pela Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio (Smic) prevê uma indenização de mais R$ 1,5 milhão.O prefeito disse que iria buscar financiamentos do BNDES para os empresários reconstruírem suas bancas.