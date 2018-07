Dilma vê prejuízo à população em caso de sanções internacionais

A ONU debate a imposição de uma nova rodada de sanções ao Irã como represália a seu programa nuclear. Potências ocidentais suspeitam ser um plano para fabricação de armas atômicas, o que o Irã nega.

"Não vejo muita efetividade na política de sanções. Com ela você prejudica o povo", disse Dilma a jornalistas após sabatina realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

A discussão sobre as sanções ocorre mesmo depois da entrega pelo Irã de um plano de troca de combustível nuclear à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) da ONU. O plano é fruto de acordo mediado pela Turquia e pelo Brasil neste mês.

Ao analisar a política externa brasileira, Dilma defendeu a criação de pontes e não de muros com os demais países e disse que a ação do governo brasileiro no exterior prioriza a paz.

