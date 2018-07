Dilma veta lei que prevê porte de arma para agentes A presidente Dilma Rousseff vetou integralmente o projeto de lei que previa o porte de arma, mesmo fora de serviço, por agentes e guardas do sistema penitenciário, integrantes das escoltas de presos e guardas portuários. O veto foi publicado na edição de ontem do Diário Oficial da União. Para justificar o veto, Dilma afirmou que o Ministério da Justiça e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República se manifestaram contra a sanção do projeto.