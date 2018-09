Dilma visita creche e defende fortalecimento da família

A candidata à Presidência vem tentando se aproximar do voto religioso e tenta afastar polêmicas sobre sua posição em relação ao aborto.

"Você vê gravidez na adolescência, você vê situação de extremo risco ... jovens recorrendo a aborto usando agulha de crochê e vê menino de 7 anos usando crack", disse a candidata a jornalistas numa instituição espírita. "Tudo isso é face da mesma moeda que é a corrosão da família", afirmou.

Segundo Dilma, o processo de desigualdade social leva a um "esgarçamento da família". "Nós sabemos que no Brasil houve um processo muito grande de desigualdade social", acrescentou. "O processo de desigualdade social leva a um esgarçamento da família. A família passa por um processo de destruição dos seus laços", declarou.

A candidata defendeu que projetos do governo federal, como o Bolsa Família, o Saúde da Família e o Minha Casa Minha Vida, ajudaram a "manter os vínculos familiares".

Dilma falou da construção de 6 mil creches, que já vinha anunciando na primeira rodada de votações, e disse que pretende fazer convênios com entidades como a que visitou hoje.

"Fazer convênios e credenciar instituições como essa, faz todo o sentido", afirmou .

A instituição filantrópica visitada por Dilma atende cerca de 400 crianças e adolescentes. A entidade realiza oficinas e atividades educativas, além de servir de lar para aproximadamente 50 crianças, e desenvolve atividades religiosas da linha kardecista, doutrina criada pelo pensador espírita francês Allan Kardec.

Antes do início da campanha, Dilma deu uma declaração favorável à legalização do aborto mas, neste ano, manifestou-se de forma contrária à liberação da prática. O tema, caro a católicos e evangélicos, contribuiu para impedir que Dilma ganhasse a eleição no primeiro turno e tem sido explorado pelo adversário José Serra (PSDB).

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em nota nesta sexta sobre o "momento eleitoral", reiterou que não indica nenhum candidato, pois a escolha é um ato livre e consciente. "Diante de tão grande responsabilidade, exortamos os fiéis católicos a terem presentes critérios éticos, entre os quais se incluem especialmente o respeito incondicional à vida, à família, à liberdade religiosa e à dignidade humana", afirmou.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)