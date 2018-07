Dilma vota em Porto Alegre; acompanhará apuração em Brasília

Dilma votou às 9h30 e levou menos de 30 segundos na cabine. Ela estava acompanhada do governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT).

"O voto é secreto e estou exercendo minha condição de cidadã", disse Dilma a jornalistas ao votar, em um colégio na zona sul da capital gaúcha. Ela deve embarcar para Brasília no final da manhã.

Dilma manteve-se afastada da campanha à prefeitura de Porto Alegre, onde o prefeito José Fortunati (PDT) manteve uma liderança folgada nas intenções de voto, devendo reeleger-se já no primeiro turno, segundo pesquisa Datafolha divulgada no sábado.

A candidata Manuela D'Ávila (PCdoB) está em segundo e o petista Adão Villaverde ocupa um distante terceiro lugar.

(Reportagem de Sinara Sandri)