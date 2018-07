Mestre Genoino, Tia Marta, Professor Luizinho do Pandeiro, Berzoini do Cavaco, a festa está só começando para toda a velha-guarda liderada por Zé Dirceu. Paris Hilton não pode ficar para a Dilmafolia, mas quem gosta de tipos estranhos vai se divertir à vera com os representantes da esquerda do Vietnã, de Angola, de Cuba e da Venezuela, convidados do PT para seu camarote de celebridades internacionais. De repente, rola até uma Devassa, né não?

SORRIA!

Com o fim do horário de verão, José Roberto Arruda vai ficar uma hora a mais na cadeia nesta semana. Pense nisso quando atrasar seu relógio à meia-noite de sábado!

CONTAGEM REGRESSIVA

Pelos cálculos da meteorologia, faltam ainda 813 dias de chuva em São Paulo até o final do mandado do prefeito Gilberto Kassab.

Para-raio

José Serra não sabe mais o que fazer: foi ao Galo da Madrugada em Recife, ao circuito Barra-Ondina em Salvador, entrou de tênis e calça no mar de Praia Grande e, nem assim, as chuvas dão trégua a São Paulo.

Preconceito

Adriano prometeu "pensar com amor" na possibilidade de voltar a jogar na Itália. Cansou de ouvir piadinhas dos colegas de favela sobre o "Império do Amor" que forma com Vagner Love no ataque do Flamengo.

Duro na queda

O vice Paulo Octávio, governador em exercício do DF, disse ontem ao povo que fica: "Minha situação ainda não é tão grave quanto a do Muricy Ramalho!" O técnico do Palmeiras, como se sabe, caiu ontem.

Diário oficial

Já conformado com a ideia de que não vai dar pra sair amanhã pela Beija-Flor no Desfile das

Campeãs, Arruda consola-se com a perspectiva de deixar a cadeia em tempo de ir à festa

de aniversário de Brasília, no dia 21 de abril.

É a cara dela!

Será que aquela personagem de Letícia Sabatella na novela Caminho das Índias não tem nada a ver com o misterioso assassinato desse líder do Hamas em Dubai? Amigos de Glória Perez acham possível!

Ideia de jerico

Da série "Há que ter solução para isso", e se o governo adotar o esquema de isenção de IPI na comercialização de banheiros químicos para o carnaval de rua em 2011?