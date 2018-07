Diminuem queimados em festa junina na BA pelo 2º ano Pelo segundo ano consecutivo, houve uma forte redução no número de queimados durante as festas juninas no município de Cruz da Almas, a 146 quilômetros de Salvador. O motivo da queda é a proibição pela Justiça da Bahia de uso, comércio ou transporte de chamadas "espadas" - uma espécie de fogo de artifício feito de toco de bambu recheado com pólvora e limalha de ferro que era utilizado pelos moradores para os festejos.