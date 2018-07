Diminui chance de se localizar 40 desaparecidos em nevasca no Nepal A expectativa de se encontrar sobreviventes de um dos piores desastres nas montanhas do Nepal diminuiu neste domingo, com os moradores participando das intensas operações de busca realizadas por tropas e funcionários do governo para encontrar cerca de 40 pessoas desaparecidas após uma nevasca fora de época que matou 39 pessoas.