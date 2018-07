Diminui movimento no Aeroporto de Congonhas

O fluxo de passageiros e a quantidade de operações no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, diminuiu no primeiro quadrimestre deste ano. O total de embarques e desembarques atingiu 4,22 milhões entre janeiro e abril, ante 6,15 milhões registrados no mesmo período no ano passado. A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) atribuiu a redução, de 31,28%, às medidas adotadas em 2007 para desafogar o terminal. A quantidade de pousos e decolagens também recuou nos primeiros quatro meses do ano em comparação a igual período em 2007. Passou de 73.613 para 59.809. Ou seja, uma queda de 18,75%. Segundo a Infraero, a diferença é resultado da transferência de vôos para aeroportos da região, como o de Guarulhos, na Grande São Paulo, cujas operações cresceram 13,11% até abril.