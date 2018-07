Diminui o número de mortes por Aids em SP Em 2012, o número de mortes por Aids no Estado de São Paulo caiu para 2.767 ante 3.006 em 2011, uma queda de 8%. Pelo sétimo ano seguido, a taxa de mortalidade pela doença também sofreu redução, de 7,2% no ano passado para 6,6% neste ano. Os dados foram publicados nesta sexta-feira, 29, no Dia Mundial de Combate à Aids, pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade).