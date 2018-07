Diminui para 35,3 mil total de catarinenses fora de casa O total de desalojados e desabrigados em Santa Catarina, que era de 78 mil, caiu para 35.325, segundo balanço divulgado hoje pela Defesa Civil. A diminuição das chuvas e a liberação de algumas áreas atingidas permitiram a volta de parte da população para suas casas. Há 111 abrigos espalhados em Antônio Carlos, Benedito Novo, Blumenau, Brusque, Camboriú, Florianópolis, Imbituba, Itajaí, Itapoá, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio, Schroeder e Timbó. Catorze municípios permanecem em estado de calamidade pública. As chuvas causaram a morte de 117 pessoas e 32 estão desaparecidas. As contas abertas pela Defesa para ajudar as vítimas dos estragos já arrecadaram mais de R$ 12 milhões. As doações de alimentos chegam a 1,5 milhão de quilos e as de água, a 1,3 milhão de litros, além de mais de 100 toneladas de itens como roupa, brinquedos e materiais de higiene pessoal.