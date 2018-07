Dinamarquês aproveita enchente para surfar em Veneza

Como se não bastasse a novidade de uma enchente em plena Praça de São Marco, em Veneza, vários turistas foram testemunha de outra curiosidade inesperada na terça-feira. Um dia depois da enchente, o dinamarquês Duncan Zuur teve a oportunidade de realizar o antigo sonho de cruzar a praça em cima de uma wakeboard, puxada por um cabo ligado a um motor. De acordo com o dinamarquês, ele e a sua equipe viajavam a Veneza desde 2004 esperando que uma enchente proporcionasse o nível de água propício para o esporte. "Nunca tinha dado certo, porque não chegávamos na hora ou não conseguíamos nos organizar. Desta vez, funcionou", comemorou Zuur, que abandonou as férias com a família para ir às pressas a Veneza. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.