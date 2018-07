Dinâmica inflacionária no país está elevada, difusa e persistente, diz diretor do BC

Ele, que participa do encontro do G20 e do Fundo Monetário Internacional (FMI), em Washington, lembrou do choque dos preços dos alimentos em meados de 2012, agravado pelo impacto da taxa de câmbio e pela inflação de serviços.

"Portanto, isto produz uma elevada, difusa e persistente dinâmica inflacionárias no Brasil. E, naturalmente, dado tudo isso, a ação política deve ajudar a retornar a inflação para a meta", afirmou.

Awazu, junto com o diretor de Política Monetária do BC, Aldo Mendes, votou pela manutenção da taxa básica Selic em 7,25 por cento nesta semana, quando o Comitê de Política Monetária (Copom) se reuniu. A maioria do grupo, no entanto, votou por elevar o juro a 7,50 por cento ao ano, diante da pressão inflacionária.