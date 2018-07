Dínamo não vê a bola em Barcelona

Betão pouco viu a cor da bola, ontem, no Camp Nou, contra o Barcelona de Messi. O zagueiro, ex-Corinthians, ficou no banco a maior parte do tempo. Ao entrar, faltou-lhe sorte. Três minutos depois, seu time atual, o Dínamo de Kiev, sofreu o segundo e definitivo gol do Barça, com Pedro. Na etapa inicial, Messi havia aberto o placar.

Numa partida desigual, em que os anfitriões tiveram 70% de posse de bola, até que o resultado não foi tão ruim para o time de Betão. Perdeu apenas por 2 a 0 e manteve o 2º lugar do Grupo F da Copa dos Campeões graças ao empate por 1 a 1 entre Internazionale e Rubin Kazan.

Foi a segunda igualdade seguida da equipe de Julio Cesar, Maicon e Lúcio na competição. Na primeira rodada, ficou no 0 a 0 com o Barcelona, enquanto o Dínamo de Kiev venceu os russos por 3 a 1.

Pelo Grupo G, Luís Fabiano deixou o seu na goleada por 4 a 1 imposta pelo Sevilla ao Glasgow Rangers no campo adversário. No outro jogo da chave, Unirea Urziceni e Stuttgart empataram por 1 a 1 em Bucareste.

O Olympiakos, do técnico Zico, aguentou o quanto pôde a pressão do Arsenal. Diante de quase 60 mil espectadores, em Londres, os anfitriões fizeram por merecer o triunfo por 2 a 0. Na outra partida pelo Grupo H, empate por 1 a 1 entre o holandês AZ e o belga Standard.

A maior goleada ontem ocorreu no confronto de húngaros e franceses. Em casa, o Debreceni levou de 4 a 0 do Lyon. O outro duelo pelo Grupo E terminou com a vitória por 2 a 0 da Fiorentina sobre o Liverpool.

Hoje, a Copa dos Campeões prossegue com os duelos Real Madrid x Olympique de Marselha e Milan x Zurich, pelo Grupo C. Destaque também para os jogos entre Bayern de Munique e Juventus, pelo A, e Manchester United x Wolfsburg, pelo B (confira os resultados de ontem e a rodada de hoje na tabela acima).