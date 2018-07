Dinheiro cai de caminhão e 'desaparece' nos EUA

A polícia no Estado americano de Ohio afirma que dezenas de milhares de dólares desapareceram depois que um saco de dinheiro caiu de um caminhão blindado e dezenas de pessoas correram para recolher as notas.

O incidente aconteceu na manhã de quarta-feira na cidade de Columbus. O saco caiu na rua e abriu-se, espalhando as notas de US$ 20 pelo chão. Não se sabe exatamente quanto dinheiro foi perdido, mas a polícia acredita que o valor supera US$ 200 mil.

Autoridades estão vendo vídeos feitos por telefones celulares e por câmeras de segurança para identificar quem pegou o dinheiro.

O sargento Dan Kelso disse ao jornal Columbus Dispatch que dez pessoas já devolveram cerca de US$ 12 mil por iniciativa própria.

As pessoas que forem pegas com o dinheiro serão processadas, disse o policial.

A polícia ainda não sabe como o saco de dinheiro caiu. Testemunhas disseram aos jornais locais que as pessoas estavam tentando juntar com as mãos o máximo de dinheiro que conseguiam carregar.

"Algumas estavam pulando de seus carros", disse uma testemunha. Outro disse que a rua parecia um mar de "piranhas". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.