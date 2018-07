Dinheiro desceu da árvore

Cada candidato fez da estreia a reiteração de seu estilo. Dilma Rousseff ganhou da primeira-dama Marisa Silva R$ 1.013 num pas-de-deux palaciano, porque o sistema online, em si, não funcionou.

José Serra deu a volta na conta, mostrando que o programa de arrecadação online tende a custar muito e render pouco.

Marina Silva, mais uma vez, saiu na frente, recolhendo via blog quase R$ 11.300 só no dia da largada, enviadas por 127 simpatizantes em cotas de R$ 5, R$ 50 e R$ 100.

Com isso, simbolicamente, a corrida presidencial queria dizer que está chegando, no Brasil, ao ponto que Barack Obama atingiu há dois anos, mobilizando o eleitorado americano para o pinga-pinga eletrônico da política participativa. Mas, nisso, o modelo dos Estados Unidos vem de mais longe.

Funciona há mais de uma década no zoológico do Bronx. Mais precisamente, nos 2,6 hectares da Gorilla Forest, um pedaço do Congo transplantado, com seus bichos e árvores, para o norte de Manhattan. Ocupa 2% do parque. Deve ter - pelo menos no mercado da habitação animal - o metro mais caro de Nova York.

Dos US$ 27 (R$ 48) que os visitantes pagam para ver o parque inteiro, US$ 5 (R$ 9) cobrem o ingresso na Gorilla Forest. Parece uma exorbitância, até eles aprenderem ali dentro, passo a passo, o preço de viver num mundo onde ainda existem gorilas, resistindo a guerras civis africanas, ao costume quase canibalesco de comer carne de primatas superiores e outras endemias locais, das vinditas tribais ao vírus Ebola.

O que está em exibição ali no Bronx não é gorila na jaula. E sim uma amostra do que fazem cientistas, pesquisadores, voluntários, médicos e até programas humanitários para mantê-lo vivo em seus territórios originais, na companhia de ocapis, micos, babuínos e outras relíquias simbólicas da África equatorial.

Deixá-los lá foi uma virada radical do processo civilizatório. No caso, ela ocorreu no dia em que o biólogo George Schaller se sentou num galho de árvore para observar pacificamente o cotidiano dos gorilas, nas colinas do Virungo. Nasceu assim, em 1959, a ideia de que não é preciso matar, empalhar ou engaiolar feras para conhecê-las intimamente.

De lá para cá, sobretudo no caso dos gorilas e outros primatas, o avanço foi tamanho que varou a fronteira da antropologia com a da primatologia. Alguns dos melhores livros de ciência política lançados nas últimas décadas se devem ao que a humanidade aprendeu sobre a luta pelo poder nos altos círculos da macacada.

Doação. Agora, temos a chance de desvendar com eles, também, o segredo das doações online. Na Gorilla Forest, a saída passa obrigatoriamente por um salão, onde terminais de computadores, empoleirados em totens que nunca ultrapassam os olhos das crianças, convidam os visitantes a escolher o destino de seus US$ 5 - aqueles que lhes cobraram nos guichês do parque.

Eles vão todos para programas de conservação, do outro lado do mundo. E cada um tem o direito de patrocinar seu pesquisador ou animal predileto. Com um clique, os caraminguás atravessam o Atlântico na tela e caem numa conta cujos saldos, gastos, resultados e carências estão escancarados diante do doador.

Foi assim que, em seus primeiros dez anos de experiência, a Gorilla Forest despachou para a selva mais de US$ 10 milhões.

Não é nada, não é nada, dariam para começar por aqui uma modesta campanha eleitoral.