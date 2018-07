Dinho Ouro Preto recebe alta médica O vocalista da banda Capital Inicial, Dinho Ouro Preto, recebeu alta hoje do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele foi internado no dia 1º de novembro com leve traumatismo craniano e fraturas nas costelas. O cantor deixou o hospital por volta das 12h40 e continuará sendo acompanhado pela equipe médica.