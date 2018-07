Dinho Ouro Preto retrata década de 80 Os turbulentos anos 80, da hiperinflação, troca de moeda, pacotes econômicos e também da primeira eleição direta presidencial em três décadas, foram lembrados pelo cantor Dinho Ouro Preto, que interpretou Que País é Esse? - um rock de protesto marcante da época, de autoria de Renato Russo, do Legião Urbana. Foi um período de turbulência política, que culminou com a queda do então presidente Fernando Collor.