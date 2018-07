Diniz convoca assembleias sobre mudanças na Wilkes

Segundo comunicado à imprensa nesta quarta-feira, na assembleia extraordinária programada para as 9h será nomeado o presidente do Conselho de Administração da Wilkes, posição para a qual o Casino indicou seu presidente-executivo, Jean Charles Naouri. Hoje, o cargo é ocupado por Diniz que, conforme acordo de acionistas firmado com seu sócio francês, tem a opção de permanecer como chairman do Grupo Pão de Açúcar.

Depois, às 11h, o Conselho de Administração da Wilkes irá se reunir para instrução de voto referente à assembleia extraordinária seguinte do Grupo Pão de Açúcar, às 14h, quando será votada a eleição de Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Augusto de Castro Neves e Roberto Oliveira de Lima para compor o Conselho da varejista, conforme indicação do Casino no início desta semana.

A indicação dos membros para o Conselho da varejista pelo Casino é parte do processo que tem como objetivo a tomada de controle da companhia brasileira pelo grupo francês, o que ocorrerá em 22 de junho. "Abilio Diniz reitera que continuará agindo no melhor interesse do Grupo Pão de Açúcar", segundo comunicado nesta quarta.

As assembleias serão realizadas na sede do Grupo Pão de Açúcar, em São Paulo.

(Por Vivian Pereira)